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Источник Правда.Ру

Россия ввела в "отравленную" Думу военную полицию

Мир

В Сирии в городе Дума начала работать российская военная полиция. Минобороны сообщает, что "обстановка в городе Дума нормализуется".

Россия ввела в "отравленную" Думу военную полицию. Россия ввела в отравленную Думу военную полицию
Фото: mil.ru

"Российские Вооруженные силы являются гарантом соблюдения правопорядка в городе", — говорится в сообщении министерства.

Сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, который до этого находился под контролем боевиков

Ситуация, сложившаяся вокруг Сирии в последние дни, создает ощущение наступающего Апокалипсиса. И это ощущение старательно подогревают эксперты, испуганно оглядываясь то и дело на привидевшуюся им тень Третьей мировой войны. Посеревшие губы аналитиков, среди которых, как водится, немало и диванных, шепчут: мир уселся на пороховую бочку.

Конечно, ситуация своим напряжением очень напоминает события 60-х годов прошлого века. И об этом, к примеру, говорит в своей публикации для National Interest обозреватель Дейв Маджумдар. Но при это она и более опасна: за последние десятилетия в США утрачен опыт "взаимодействия с другой державой", но появилась привычка смотреть сверху вниз на иные государства, ожидая немедленного исполнения любого указа, поступившего из Вашингтона.

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