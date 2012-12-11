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Источник Правда.Ру

Жители Латвии просят Путина о помощи

Мир

Жители Латвии направили коллективное письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В письме они просят не допустить экстрадиции гражданки Латвии Кристины Мисане в Южно-Африканскую республику.

В социальных сетях даже была создана специальная группа, где латвийцы обсуждают, как лучше обратиться к президенту России.

"Граждане Латвии просят помочь Вас и заступиться в рамках своих полномочий и политического авторитета за гражданку Латвийской Республики Kristīne Misāne, которую хотят экстрадировать в Южно-Африканскую Республику за то, что она „выкрала" собственного ребёнка от гражданского мужа, совершавшего моральное и физическое насилие над ней в течение нескольких лет. В ЮАР, по законам этой страны, Кристине грозит до 15 лет лишения свободы... Мы прекрасно осознаем, что Кристине не является гражданкой Российской Федерации, и прямыми методами Вы не можете воздействовать на ситуацию с точки зрения правового поля. Тем не менее, мы просим Вас сделать то, что в Ваших силах...", - написано в письме.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Change.org, которую уже поддержали более 9000 человек.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимира Путина просили решить проблему трудовых мигрантов.

Руководитель портала по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров написал открытое официальное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В своем письме Захаров пишет о проблемах, которые возникли в стране из-за мигрантов, сообщают "Новые известия".

И в ближайшие годы, отмечает Захаров, ситуация будет только ухудшаться, если не закрыть российский рынок для рабочих из-за рубежа. Обращаясь к главе государства, Захаров подчеркивает, что поставленная президентом задача создания 25 миллионов "хороших и высокооплачиваемых" рабочих мест к 2020 году, - замечательная, и работодатели обеими руками "за" ее решение, пишет Фонтанка.ру.

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"Но реальная политика, проводимая в области кадров, ведет к тому, что к 2020 году будет создано дополнительно 25 миллионов рабочих мест для низкоквалифицированных мигрантов. Это в добавление к тем 10-15 миллионам рабочих мест, которые созданы для них уже сейчас. В результате проводимой государственной политики в ближайшие десятилетия количество привлеченных из-за рубежа низкоквалифицированных мигрантов составит более половины экономически активного населения страны", - говорит Захаров.

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Руководитель Superjob с горьким сарказмом отметил, что согласно заявлениям властей, сейчас в стране проводится курс инновационного развития. А "привлечение большого количества низкооплачиваемой и низкоквалифицированной рабочей силы, работающей к тому же в большинстве своем вне правового поля на рабских условиях, - это безусловная инновация".

Программу социальной адаптации мигрантов, на реализацию которой предполагается потратить значительные бюджетные средства, глава портала подверг резкой критике, предложив потратить те же деньги на образование непосредственно граждан России, добавляет КМ.ru: "Никаких квот. Невозможность привлекать дешевую рабочую силу заставит бизнес вкладываться в инновации, повышать производительность труда, создавать рабочие места. Другого пути нет".

Глава Союза потребителей России, член бюро партии "Яблоко" Анатолий Голов разделяет точку зрения Захарова. "У нас реально 70 миллионов экономически активного населения, - отмечает Голов в интервью корреспонденту "Большого Кавказа". - Взносы в Пенсионный фонд платят чуть более 40 миллионов. Грубо говоря, 40 миллионов - это количество рабочих мест. Из них примерно половина приходится на сферу торговли. Очевидно, что удвоить количество рабочих мест к 2020 году, да к тому же за счет высокооплачиваемых мест, невозможно".

Темы письмо латвия экстрадиция владимир путин кристина мисане южно-африканская республика
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