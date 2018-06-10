Дональд Трамп и Ким Чен Ын прилетели в Сингапур для "встречи года"

Главы Корейской Народно-Демократической республики и Соединенных Штатов Америки прилетели в Сингапур. Эта встреча будет знаковой — ранее лидеры этих стран никогда не встречались для диалога.



США готовы к активным действиям в отношении КНДР

Дональд Трамп заявил, что с первых мгновений почувствует, к чему приведет этот диалог, и если его собеседник не будет настроен на серьезный разговор, то прервет саммит. Также, по мнению главы США, Ким Чен Ын стремится принести благо своей стране, а предстоящая беседа — это возможность, что бывает не у многих.

Также СМИ стало известно, что сперва лидеры пообщаются наедине, с ними будут лишь переводчики. Лишь после этого к ним присоединятся члены команды.

Саммит запланирован на 9 утра 12 июня, место действия — отель Capella на острове Сентоса. На данный момент нет точной информации, когда окончится встреча. Американские источники говорят о вечере вторника, а Reuters со ссылкой на свои источники отметило, что лидер КНДР улетит в 2 часа дня.

От премьер-министра Сингапура Ли Сянь Лун стало известно, что принимающая сторона потратила на встречу 15 миллионов долларов, однако, по его словам, эти вложения обязательно вернутся. Следить за безопасностью мероприятия будут более 20 тысяч военных.

Напомним, что путь к встрече был непростым: Трамп много раз отказывался от встречи, потом вновь решаясь прилететь на саммит.

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