Определены участники "Евровидения" после первого полуфинала

Десять стран получили право дальнейшего участия в 63-м Международном песенном конкурсе "Евровидение" по итогам первого полуфинала.

В конкурсе будут принимать участие представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О'Шонесси).

По данным ТАСС, за путевки в финал боролись представители 19 стран, из числа участников конкурса выбыли Азербайджан (Aisel), Исландия (Ари Оулавссон), Бельгия (Sennek), Белоруссия (Alekseev), Македония (Eye Cue), Хорватия (Franka), Греция (Янна Терзи), Армения (Севак Ханагян) и Швейцария (Zibbz).

Решения принимаются на основании мнения профессионального жюри и телезрителей стран, принимавших участие в испытании. Также учитывалось мнение Португалии, Испании и Великобритании. Исполнители из этих стран представили свои конкурсные номера, однако места в финале им были гарантированы: первой - на правах хозяйки конкурса, другим - как основателям "Евровидения".

Представительница России Юлия Самойлова выступит с песней "I Won't Break" во втором полуфинале 10 мая. За право выхода в финал в четверг будут бороться еще 17 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

Окончательный финал "Евровидения" пройдет 12 мая.