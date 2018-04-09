Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва считает введенные США новые санкции против РФ нелегитимными и оставляет за собой право на ответные меры.

Это может касаться и действующих торговых соглашений, пояснил Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

Напомним, США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников.

Отметим, что на этом фоне на торгах в РФ и за рубежом наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

Стоит добавить, что в списке 12 российских компаний, в том числе "Рособоронэкспорт" (который, правда, и до этого был под санкциями США) и компании, принадлежащие Олегу Дерипаске.

"Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру", - сказал представитель администрации США.

По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак.

"Но наиболее важно - это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", - заявил американский чиновник.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

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