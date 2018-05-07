Новейшие системы российских вооружений покажут в действии

7 мая российское министерство обороны РФ обнародует в социальных сетях видеоролики, демонстрирующие возможности новых систем вооружения.

Последние примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в этом году на Параде Победы в Москве впервые будут представлены боевая машина поддержки танков "Терминатор", специальные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран".

Все эти образцы уже находятся на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации. Отметим, что большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии.

Кадры видео свидетельствуют о том, как машина преодолевает препятствия, водные преграды, ведет огонь по мишеням. На вооружении БМПТ стоят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты "Атака" и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм.

Напомним, в марте 2018 года СМИ сообщали, что первая партия из 10 машин была отправлена на вооружение российских военных. Также "Терминатор" 9 мая впервые примет участие в параде в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в Параде Победы могут принять участие робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9". Роботы прибыли в Алабино для участия в репетициях.

Также в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Телеграм-каналы дополняют сообщение, утверждая, что на Параде Победы будут показаны и рассекреченные боевые лазеры, и еще кое-что из "сверхнового" арсенала".

Читайте также:

СМИ: На Парад Победы в Москве выйдут боевые роботы

СМИ: На Парад Победы в Москве выйдут боевые роботы

В Москве прошел Парад Победы