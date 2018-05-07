7 мая российское министерство обороны РФ обнародует в социальных сетях видеоролики, демонстрирующие возможности новых систем вооружения.
Последние примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что в этом году на Параде Победы в Москве впервые будут представлены боевая машина поддержки танков "Терминатор", специальные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран".
Все эти образцы уже находятся на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации. Отметим, что большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии.
Кадры видео свидетельствуют о том, как машина преодолевает препятствия, водные преграды, ведет огонь по мишеням. На вооружении БМПТ стоят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты "Атака" и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм.
Напомним, в марте 2018 года СМИ сообщали, что первая партия из 10 машин была отправлена на вооружение российских военных. Также "Терминатор" 9 мая впервые примет участие в параде в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в Параде Победы могут принять участие робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9". Роботы прибыли в Алабино для участия в репетициях.
Также в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков "Терминатор".
Телеграм-каналы дополняют сообщение, утверждая, что на Параде Победы будут показаны и рассекреченные боевые лазеры, и еще кое-что из "сверхнового" арсенала".
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