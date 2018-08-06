ЕС восстал: санкции США будут заблокированы

Представители Евросоюза объявили, что в ближайшие дни вступят в силу обновленные правила по блокировке санкций Соединенных Штатов Америки против Ирана.
Таким образом Евросоюз планирует защитить европейские компании, ведущие бизнес с Ираном. Санкции США, отмечают в Европе, ни в коем случае не должны повлиять на деловые отношения европейских стран с Ираном.
Напомним, что после того, как Соединенные Штаты Америки вышли из ядерной сделки с Ираном, Вашингтон снова обложил Тегеран санкциями. Также американское правительство призвало страны Европы отказаться от ведения бизнеса с Ираном.
Верховный представитель Евросоюза Федерика Могерини и министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии заявили, что сожалеют о принятом США решении. По мнению министров, Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану обеспечивает мирный характер иранской ядерной программы и его необходимо соблюдать.
Американским компаниями правительство США запрещает иметь какие-либо деловые отношения с представителями Ирана. Необходимость введения санкций Вашингтон объясняет тем, что в Иране якобы пособничают террористам и нарушают права человека. Также американское правительство не устраивает, по их мнению, излишне агрессивная ядерная политика Ирана.
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