ЕС восстал: санкции США будут заблокированы

Представители Евросоюза объявили, что в ближайшие дни вступят в силу обновленные правила по блокировке санкций Соединенных Штатов Америки против Ирана.

Таким образом Евросоюз планирует защитить европейские компании, ведущие бизнес с Ираном. Санкции США, отмечают в Европе, ни в коем случае не должны повлиять на деловые отношения европейских стран с Ираном.

Напомним, что после того, как Соединенные Штаты Америки вышли из ядерной сделки с Ираном, Вашингтон снова обложил Тегеран санкциями. Также американское правительство призвало страны Европы отказаться от ведения бизнеса с Ираном.

Верховный представитель Евросоюза Федерика Могерини и министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии заявили, что сожалеют о принятом США решении. По мнению министров, Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану обеспечивает мирный характер иранской ядерной программы и его необходимо соблюдать.

Американским компаниями правительство США запрещает иметь какие-либо деловые отношения с представителями Ирана. Необходимость введения санкций Вашингтон объясняет тем, что в Иране якобы пособничают террористам и нарушают права человека. Также американское правительство не устраивает, по их мнению, излишне агрессивная ядерная политика Ирана.

Читайте также:

История США - это сплошная история войн