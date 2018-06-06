У украинских пограничников нет технических средств, чтобы противостоять РФ в акватории Азовского моря. Такое признание прозвучало от пресс-секретаря украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна.
Он пояснил, что техника Киева будет хороша в патрулировании, однако не предназначена для серьезных столкновений. У Москвы есть более мощные средства, чтобы сохранить свои границы. При этом представитель Киева подчеркнул, что даже с такой техникой пограничники будут отвечать, если усмотрят "агрессивные и неадекватные действия".
Напомним, что в начале недели Украина закрыла 3 морских "куска" на все лето для проведения учений. Лидер ДНР Александр Захарченко пообещал, что откроет огонь, если корабли будут представлять угрозу для ДНР.
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Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой