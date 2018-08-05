Поверенный в делах РФ в США вызван в Госдеп

Временного поверенного в делах РФ в Вашингтоне Дмитрия Жирнова вызвали в Госдепартамент. Приглашение поступило от помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелла.

Фото: Fotodom.ru

Причина — якобы "агрессивная" политика России по отношению к США. Митчел захотел получить комментарий по поводу стараний Москвы, используя соцсети, пропагандировать насилие в США. Об этом в твиттере написала представитель ведомства Хизер Науэрт.

Стоит напомнить, что американская сторона ранее выступила с требованием не "вмешиваться" в дела США. Это произошло, когда Facebook оповестил о "зафиксированных попытках" повлиять на граждан Соединенных Штатов накануне выборов.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер уже более года пытается доказать, что Москва "посадила" Дональда Трампа в президентское кресло. Комментарии Кремля и Трампа о ложности этого утверждения игнорируются. За время работы команда Мюллера не смогла предоставить доказательств.

Отметим, что с российской стороны ситуацию комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он подчеркнул голословность заявлений, и глава МИД Сергей Лавров. Последний также заявил об отсутствии доказательств.

"Правда.Ру" писала, что западные аналитики-пропагандисты постоянно грозят миру киберугрозами из России. Поводом стал взлом электронной почты американской Демократической партии во ходе последней президентской гонки. Тогда впервые прозвучала мысль, что это дело рук Кремля, возжелавшего оказать поддержку Трампу.

Читайте также:

В деле о "русском вмешательстве" нашли много вранья