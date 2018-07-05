Киев мечтает ввести в Москву "мощного украинского солдата"

Украинские власти озвучили "Идеальный сценарий" возвращения Донбасса под контроль Киева.

Фото: flickr.com/Sasha Maksymenko

Советник главы МВД Украины Иван Варченко рассказал, что развитие событий выглядит так "мощный украинский солдат заходит в Москву".

При этом он сразу признал его нереалистичным. Варченко пояснил, что "подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально и такие блестящие сценарии оторваны от жизни. Все другие стратегии - это стратегии компромиссов"

По данным ведомства, Варченко ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса под контроль Киева.

Согласно этому плану, территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а затем Киев занимает территории Донбасса поэтапно.

Ранее по этому поводу "Политонлайн" отмечал, что заместитель командующего Сухопутных войск Украины генерал-майор Петр Никитченко на смотре позиций 72-й бригады ВСУ назвал "бойцов украинских добробатов" ворами и мародерами.

Украинская сторона, как водится, отреагировала бурно, но встает вопрос: а что такого генерал увидел на позициях 72-й бригады, из-за чего прореагировал столь бурно и агрессивно, да еще и публично? Ранее эксперты рабочей группы Минобороны Украины пришли к выводу, что в ВМСУ сложилась тяжелая ситуация с дезертирством личного состава: моряки убегают в Крым, пьют и бросают службу на "ржавом флоте".

Сообщалось, что в 2015 году из частей ВМСУ дезертировали 559 военнослужащих, еще 87 самовольно покинули службу с начала текущего года. По большому счету, речь уже давно идет о системном развале армии и флота соседней страны