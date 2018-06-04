Глава МИД Турции рассказал, с чем связана напряженность в их отношениях с США

По словам главы Министерства иностранных дел Турции Мевлюты Чавушоглу, американское правительство придерживается "антитурецких настроений". Чавушоглу заявил, что Вашингтон раздумывает над возможностью прекратить поставки Турции американских истребителей F-35, что негативно сказывается на отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

По словам Чавушоглу, в правительстве Соединенных штатов Америки по отношению к Турции сформировалась негативная атмосфера и предвзятое мнение. Глава МИД Турции заявил, что напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона вызвана договоренностью турецкого правительства с Москвой о поставках зенитных ракет С-400. По утверждению Чавушоглу, Турция еще до контракта с Россией вела переговоры по поставке ракет со многими странами, в том числе, и США. По словам Чавушоглу, Турция готова приобрести у американцев подобные ракеты, если те готовы их продавать.

Не так давно глава турецкого МИД заявил, что в случае отказа Вашингтона в поставке Турции F-35, Анкара обратится к России. Чавушоглу заявил, что Соединенные штаты Америки — не единственный вариант сотрудничества для Турции.

Американское правительство на днях приняло законопроект, в котором оговаривается бюджет Пентагона на 2019 год. Законопроект говорит об отмене поставок F-35 Турции без предоставления доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Отметим, что турецкая сторона была заинтересована в покупке ста американских истребителей. Принятый же американским правительством законопроект серьезно помешает сделке.

Анкара в свою очередь заявила, что предпримет в отношении Соединенных штатов ряд мер, если те откажутся поставить им сотню F-35.

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