ИноСМИ считают саммит G20 провалом Трампа из-за Путина

В Аргентине завершился саммит Большой двадцатки. Буквально вся мировая пресса об этом только и говорит. Средства массовой информации пытаются понять, что будет с миром дальше.

Так, любопытно, что большинство американских СМИ считает, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встречу провалил. Зря, сетуют журналисты, он отказался от встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Тот, уверены американские средства массовой информации, получил куда больше, чем "обиженный" Дональд Трамп.

Любопытно, что с критикой на американского президента на Родине обрушились даже убежденные русофобы из американского правительства. Нашлись, правда, и те, кто решил защитить Трампа и посчитал отмену встречи с Путиным, что называется, многоходовочкой. Немногочисленные верные сторонники главы Соединенных Штатов Америки уверены, что он специально отменил встречу, чтобы поговорить с российским президентом тайно, с глазу на глаз. Примечательно, что Владимир Путин, глава РФ, подтвердил — встреча такого формата между главами двух сверхдержав действительно состоялась.

Российский президент, уверен целый ряд американских СМИ, вел себя на саммите в Аргентине гораздо эффективнее Трампа. Он общался и с теми, кто обвинял Российскую Федерацию в агрессии в Керченском проливе. Так, например, Владимир Путин для президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель нарисовал от руки схему, с помощью которой пытался изобразить, что произошло в Керченском проливе и почему в инциденте виновна именно Украина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американских СМИ, США стоит забыть об Украине. И так, сетуют американские журналисты, Вашингтон слишком часто позволяет втягивать себя в чужие конфликты.

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