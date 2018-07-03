США попросили Россию помочь с туалетом на МКС

НАСА не смогло создать туалет на своем сегменте Международной космической станции и попросило российских специалистов о помощи. Об этом стало известно из отчета корпорации.
За работу американцы заплатили 19 миллионов долларов. Контракт выполнялся год, после чего был сдан заказчику и принят в 9 этапов.
Также стало известно, что после цикла переговоров, что прошли в прошлом году, российская Ракетно-космическая корпорации "Энергия" получила дополнительные заказы в рамках контракта.
В отчете НАСА отмечено, что именно благодаря помощи российских специалистов американцам удается эффективно эксплуатировать свой сегмент МКС, справляться с внештатными ситуациями и обеспечивать стабильную загрузку подразделений корпорации и смежных предприятий.
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