Американский сенатор пообещал России "сокрушительные санкции"

Сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм заявил, что предложенные группой американских политиков антироссийские санкции будут самыми жесткими и сокрушительными за всю историю.
Линдси Грэм говорит о внесенном в сенат законопроекте, в котором предлагается ввести новые санкции в отношении Российской Федерации. Проект предусматривает не только санкции к российским бизнесменам и политикам, но и против нового государственного долга России.
По словам Линдси Грэма, цель американского правительства — ввести сокрушительные санкции против современной путинской России, что, по его мнению, норовит вмешаться в предстоящие выборы на территории Соединенных Штатов Америки.
Линдси Грэм заявил, что новые санкции будут действовать, пока Россия не прекратит своих кибератак на США и не изменит свою политику в отношении Сирии и Украины. Также Грэм утверждает, что вина за санкции всецело и полностью лежит на российском президенте Владимире Путине — именно его американский сенатор видит главным виновником всего того, что происходит вокруг.
На сегодняшний день в отношении Российской Федерации действует целый ряд санкций США. Введены они были американским правительством из-за политики России в отношении Донбасса, Сирии, вхождения полуострова Крым в состав РФ и "вмешательства" Кремля в американские выборы двухлетней давности.
Москва же неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в свой адрес, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "голословными и надуманными".
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