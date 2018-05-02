Российский истребитель над Балтийским морем перехватил противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.
Как сообщил СNN со ссылкой на военные источники, очередное сближение Су-27 с самолетом ВМС США было "непрофессиональным", так как расстояние между воздушными судами составило около 20 футов (примерно шесть метров).
Фактически, пересечения в нейтральном воздушном пространстве иностранных самолетов являются рутинными событиями. Ранее руководство ВКС России по этому поводу пояснило, что "при пересечении госграницы самолетами-разведчиками НАТО, российские ВКС имеют полное право, подкрепленное международным законодательством, принудить к посадке данные самолеты. А в случае злостного неисполнения ими требований о срочной посадке, продвижения далее к военным или секретным гражданским объектам на территории Росcии - уничтожить нарушителей государственной границы".
Напомним, в последнюю неделю июля 2017 года российские истребители девять раз поднимались на перехват иностранных самолетов.
При этом нарушений российской границы допущено не было. При этом воздушную разведку у российских границ за это время вели 23 летательных аппарата.
Навстречу воздушному судну, приближающемуся к границе России, всегда поднимаются истребители. На это обычно требуется дежурным экипажам требуется не более двух минут. Еще пара минут уходит на то, чтобы набрать высоту и приблизиться к подозрительному самолету.
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