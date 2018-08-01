В Киеве сообщили о последней надежде на остановку "Северного потока - 2"

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко поделился своим мнением по поводу строительства "Северного потока — 2". По его мнению, газопровод, строительство которого уже началось, все еще остается камнем преткновения в взаимоотношениях стран Запада.

Так, по словам Витренко, в Соединенных Штатах Америки считают, что "Северный поток — 2" — всецело и полностью проект политический, целью которого является расшатать и расколоть европейские страны. Американские санкции, отмечает коммерческий директор "Нафтогаза", играли, играют и будут играть огромную роль во всем, что касается "Северного потока — 2". Витренко заявил, что для украинской стороны это последняя надежда на остановку строительства нового газопровода.

Строительство газопровода началось буквально на днях. В скором времени уже начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Напомним, что "Северный поток — 2" строится для прямой поставки природного газа из Российской Федерации в Германию. Против строительства газопровода выступает добрая половина западных стран — от Соединенных Штатов Америки и Украины до Польши и всех прибалтийских стран.

Правительство США, например, не только грозит санкциями тем компаниям, что участвует в строительстве газопровода, но и запугивает европейские страны. Недавно Вашингтон заявил, что "Северный поток — 2" не послужит на пользу Германии, а лишь сделает ее "рабом" России.

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