19 июня, в Санкт-Петербурге прошел матч Россия - Египет. Никто не верил в победу нашей сборной, надеялись в лучшем случае на удачу. В соцсетях делали ставки, прогнозы матча и не всегда в пользу российской сборной. Но наши футболисты показали высокий профессиональный уровень и красивую игру.
Корреспондент Pravda.ru отправился в центр Москвы "поболеть" за нашу команду и разделить с другими болельщиками радость долгожданной победы сборной России.
Напомним, что сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу. Команда Станислава Черчесова блестяще показала игру в двух матчах группового этапа и досрочно, набрав шесть очков, вышла в следующий этап.
Героями матча Россия - Египет стали Денис Черышев и Артем Дзюба, забившие по мячу. Третий гол "фараоны" забили сами себе. А самая яркая звезда египетской сборной Мохамед Салах с пенальти забил гол в ворота сборной России. Давайте вспомним как мы вчера болели за наших.
Следующая игра наших футболистов состоится 25 июня в Самаре, где они встретятся со своими соперниками - командой из Уругвая.
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