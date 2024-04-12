Теракт в Крокусе: заказчик найден! Анализ трагедии и новые подробности

Террористы, совершившие теракт в «Крокусе», хотели убежать на Украину, где для них готовили «окно» на границе. Также в телефоне одного из боевиков нашли фотографию бойца ВСУ.
Но в деле «Крокуса» появились новые детали. Может ли теракт быть связан не с Украиной, а напрямую с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ)? Политолог Валерий Коровин представил в эфире Pravda.Ru убедительные аргументы в пользу этой версии.
Ведущая — главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.
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