Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал в интервью Pravda.Ru об успехе преодолевшей пятипроцентный рубеж партии "Новые люди" и относительно неплохих показателях Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
"Партия "Новые люди" — это не новые люди, но это очевидный запрос на новых людей, — сказал эксперт. — Очевидно, что никакой новизны в российскую политику они не внесут. Но есть такой запрос со стороны избирателей.
В самом деле, руководители всех четырёх основных политических партий сильно преодолевают пенсионный возраст. И это накладывает определённый отпечаток на избирательный список. Молодые люди хотят видеть, что страной управляют такие же, как они. Если они этого не увидят, то эта власть останется для них не своей".
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.