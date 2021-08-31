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Экс-сенатор рассказал, почему в Калининградской области нет сепаратизма

Правда ТВ » Точка зрения

В Калининградской области нет сепаратистских настроений, поскольку немецкое население составляет едва один процент.

Экс-сенатор рассказал, почему в Калининградской области нет сепаратизма

Об этом сказал в программе "Точка зрения" предприниматель, бывший член Совета Федерации по Калининградской области Николай Власенко.

Поэтому появившееся от главы МИД Сергея Лаврова предупреждение о насаждении "кёнигсбергской идентичности" — это сигнал немцам, а не реальное положение дел, отметил он.

По словам экс-сенатора, немецкое культурное наследие осталось в области в виде памятников архитектуры, и они восстанавливаются, это привлекает немецких туристов, которые ностальгируют по Кёнигсбергу и оставляют деньги в регионе.

Однако к калининградцам эта ностальгия никакого отношения не имеет.

Калининградская область — растущий в плане демографии регион РФ, поэтому говорить о том, что там плохо жить и население "хочет в Европу" не приходится, отметил он.

Никoлай Власенко, однако, посоветовал российским властям обращать внимание на развитие региона, его экономические проблемы, потому что немцы будут продолжать рассказывать о том, что совместно с Германией (Европой) калининградцам жилось бы лучше.

Экс-сенатор также рассказал, что стоит за плакатами, расклеенными в Германии с Восточной Пруссией (Калининградской областью) в её составе.

Смотрите программу "Точка зрения" с Николаем Власенко в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook. Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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