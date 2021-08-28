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В Калининграде прокомментировали плакат с регионом в составе Германии

Общество

В немецком городе Тетеров неизвестные распространили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии. Тогда Калининградская область еще не была вычеркнута из карт европейской страны. На картах Германия предстала в границах до Второй мировой войны. На плакатах можно увидеть также часть нынешней Польши.

В Калининграде прокомментировали плакат с регионом в составе Германии

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков объяснил, что власти региона предполагают, что появившийся в Германии плакат с Калининградом в составе страны — это результат ошибки.

"Хочется надеяться, что это это просто техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная политическая акция. Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны", — цитирует слова Лыскова РБК.

Такие плакаты ранее использовала партия Христианско-демократический союз (ХДС). В самом ХДС отметили, что партия не причастна к распространению старых и давно не актуальных карт.

"[Плакаты] вводят в заблуждение и должны быть сняты, так как это не одобренная нами акция", — заверил представитель ХДС Ханнес Деттманн.

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В Германии развесили довоенные плакаты с Калининградской областью в составе страны
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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