Лидер "Убитых дорог" о скрытом патрулировании ГИБДД

Лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы "Убитые дороги", член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев рассказал об опыте скрытого патрулирования на дорогах в соседних с нами Литве и Эстонии.
Какие преимущества для безопасности движения из этого можно извлечь?
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.