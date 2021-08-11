Лидер "Убитых дорог" о скрытом патрулировании ГИБДД

Лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы "Убитые дороги", член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев рассказал об опыте скрытого патрулирования на дорогах в соседних с нами Литве и Эстонии.

Скрытое патрулирование ГИБДД - чем закончится

Какие преимущества для безопасности движения из этого можно извлечь?

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