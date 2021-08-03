Checkmate: кому нужен шах и мат

В видеоэфире Pravda.Ru программа "Контрольный выстрел с Александром Артамоновым".

Новый русский истребитель пятого поколения «Шах и мат»

Западный авиационный мир оживлённо обсуждает главную новость сезона — появление в России "Шаха и мата" (Checkmate), ещё одного истребителя пятого поколения (помимо Су-57), который показан на авиасалоне МАКС в Жуковском в день открытия — 20 июля.

Самолёт однодвигательный. С точки зрения французских военных, это уже удивительный факт, так как однодвигательные боевые аппараты не создавались в России после MiG-23 Flogger.

Его обводы напоминают китайский истребитель FC-31 " Gyrfalcon" и американский F-35.

Зачем России ещё один самолёт пятого поколения? Особый акцент аналитики делают на уже анонсированные Москвой зарубежные рынки сбыта —

ОАЭ,

Аргентина

и Индия.

Нью-Дели имеет давний опыт сотрудничества с Россией и даже попытку создать новый совместный проект на базе Су-57. Правда проект не пошёл, и HAL (Hindustan Aeronautics Limited) пытается построить свой собственный истребитель.

Возможно, что индийцы могут обратить внимание на новый истребитель, считает французское военное издание.

Аргентина представляется Парижу наиболее перспективным рынком для "Checkmate", так как Великобритания делает всё возможное, чтобы запретить Аргентине приобрести самолёт, в котором будет хотя бы одна гайка британского производства. В этом смысле российский истребитель подходит латиноамериканцам просто идеально.

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