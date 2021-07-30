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Эксперт: существует ли вакцина против рака

Правда ТВ » Точка зрения

То, что вирусы способны победить рак было известно и раньше, но, к сожалению, опыты в Советском Союзе были не очень успешными, и программа была закрыта.

Пётр Чумаков: вирусы способны победить рак

Однако в последние годы российские учёные разработали онколитические вирусы, которые совершенно безопасны для человека, но способны полностью уничтожить раковые клетки.

Что это за вирус, как он действует, о его высокой эффективности и перспективах выздоровления самых тяжелых онкоболных главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков.

  • Вирусы против рака - есть ли статистика по новому типу лечения?
  • Как выглядит процесс лечения вирусами?
  • Об экспериментальных лекарствах, которые находятся на стадии испытания.
  • Вакцина против рака существует?

Эти и другие темы обсудили собеседники.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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