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Болельщики должны быть готовы к провалу нашей сборной на Олимпиаде

Правда ТВ » Точка зрения

Экс-член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики, спортивный эксперт Алексей Кустов без обиняков по именам и должностям назвал всех, кто, по его мнению, виновен в том, что вторую Олимпиаду подряд национальная сборная РФ выступит без национального гимна и флага. Кроме того, Россия должна выплатить ВАДА огромный штраф.

Токийская Олимпиада: сюрпризы без сюрпризов

Собеседник Pravda.Ru выразил озабоченность тем, что может угрожать здоровью российских спортсменов и возможному отстранению от участия в токийской Олимпиаде.

  • По чьей вине происходят события, которые портят жизнь российским легкоатлетам и лишают их возможности не только выступать под национальными символами?
  • Почему на Олимпиаду не всегда попадают достойные?

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Автор: Игорь Викторович Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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