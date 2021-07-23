Болельщики должны быть готовы к провалу нашей сборной на Олимпиаде

Экс-член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики, спортивный эксперт Алексей Кустов без обиняков по именам и должностям назвал всех, кто, по его мнению, виновен в том, что вторую Олимпиаду подряд национальная сборная РФ выступит без национального гимна и флага. Кроме того, Россия должна выплатить ВАДА огромный штраф.
Собеседник Pravda.Ru выразил озабоченность тем, что может угрожать здоровью российских спортсменов и возможному отстранению от участия в токийской Олимпиаде.
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На сайте летней Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой Крымский полуостров отделён от Украины. В МИД Незалежной уже "разбираются с ситуацией".