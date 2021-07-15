Союз потребителей подтверждает повышение цен на продукты

Сопредседатель Союза потребителей РФ Анатолий Голов подтвердил ранее сделанное председателем Союза потребителей Петром Шелищем заявление о возможном росте цен на основные продукты питания.

Рост цен на основные продукты питания - это только начало

Об этом свидетельствует подорожание топлива, которое наблюдается с начала этого года.

Собеседник Pravda.Ru подверг критике экономическую политику правящей в РФ партии. Среди прочего он упомянул

50%-ное подорожание стройматериалов,

провал замещения импорта продовольственных товаров

и другое.

По мнению Анатолия Голова, народ напрягся в ожидании того, что последует после сентябрьских выборов.

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