Интриги против Жукова породили миф о 28 панфиловцах

Ведущий научный сотрудник Центра военной истории России Института российской истории РАН, доцент, кандидат исторических наук, ученый секретарь Секции по проблемам военной истории Борис Серазетдинов утверждает, что начало рождению мифов о геройском подвиге 28 панфиловцев послужило желание навредить тогдашнему генералу армии Георгию Жукову.
Об этом свидетельствует датировка в документах военной прокуратуры, которая начала "копать" против командующего Западным фронтом.
Кроме этого, собеседник Pravda.Ru обнаружил и обнародовал документы о количестве эвакуированных за Урал советских предприятий: если ранее озвучивали цифру 244, то Серазетдинов выяснил, что их было — 310!
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Оценку встречи лидеров РФ и США успели дать многие политики и эксперты. Но как выглядели президенты с точки зрения эксперта по распознаванию лжи?