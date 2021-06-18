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Интриги против Жукова породили миф о 28 панфиловцах

Правда ТВ » Точка зрения

Ведущий научный сотрудник Центра военной истории России Института российской истории РАН, доцент, кандидат исторических наук, ученый секретарь Секции по проблемам военной истории Борис Серазетдинов утверждает, что начало рождению мифов о геройском подвиге 28 панфиловцев послужило желание навредить тогдашнему генералу армии Георгию Жукову.

Подвиг 28 панфиловцев - опровержение мифов

Об этом свидетельствует датировка в документах военной прокуратуры, которая начала "копать" против командующего Западным фронтом.

Кроме этого, собеседник Pravda.Ru обнаружил и обнародовал документы о количестве эвакуированных за Урал советских предприятий: если ранее озвучивали цифру 244, то Серазетдинов выяснил, что их было — 310!

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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