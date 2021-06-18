Интриги против Жукова породили миф о 28 панфиловцах

Ведущий научный сотрудник Центра военной истории России Института российской истории РАН, доцент, кандидат исторических наук, ученый секретарь Секции по проблемам военной истории Борис Серазетдинов утверждает, что начало рождению мифов о геройском подвиге 28 панфиловцев послужило желание навредить тогдашнему генералу армии Георгию Жукову.

Подвиг 28 панфиловцев - опровержение мифов

Об этом свидетельствует датировка в документах военной прокуратуры, которая начала "копать" против командующего Западным фронтом.

Кроме этого, собеседник Pravda.Ru обнаружил и обнародовал документы о количестве эвакуированных за Урал советских предприятий: если ранее озвучивали цифру 244, то Серазетдинов выяснил, что их было — 310!

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