На огромное количество вопросов о минеральной воде в видеоэфире "Правды.Ру" отвечает директор по развитию бизнеса ООО СТЭЛМАС-Д, эксперт по минеральным водам Михаил Ольхов.
Как утверждает собеседник "Правды.Ру", существует три основных категории воды:
Разница между ними заключается в количестве и качестве содержащихся в них микроэлементов.
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