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Минеральная вода: как отличать "живую" от "мёртвой"

Правда ТВ

На огромное количество вопросов о минеральной воде в видеоэфире "Правды.Ру" отвечает директор по развитию бизнеса ООО СТЭЛМАС-Д, эксперт по минеральным водам Михаил Ольхов.

Вода для застолий способствует здоровью
  • Как отличить живую воду от "мертвой"?
  • Как правильно и какую воду нужно пить, чтобы сохранить здоровье на долгие годы?
  • Зачем в воде нужен магний и кремень?
  • Как быть с газированной минеральной водой?
  • Сколько воды требуется пить? 

Как утверждает собеседник "Правды.Ру", существует три основных категории воды:

  1. питьевая столовая;
  2. лечебно-столовая минеральная;
  3. питьевая минеральная лечебная.

Разница между ними заключается в количестве и качестве содержащихся в них микроэлементов.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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