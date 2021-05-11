Минеральная вода: как отличать "живую" от "мёртвой"

На огромное количество вопросов о минеральной воде в видеоэфире "Правды.Ру" отвечает директор по развитию бизнеса ООО СТЭЛМАС-Д, эксперт по минеральным водам Михаил Ольхов.

Вода для застолий способствует здоровью

Как отличить живую воду от "мертвой"?

Как правильно и какую воду нужно пить, чтобы сохранить здоровье на долгие годы?

Зачем в воде нужен магний и кремень?

Как быть с газированной минеральной водой?

Сколько воды требуется пить?

Как утверждает собеседник "Правды.Ру", существует три основных категории воды:

питьевая столовая; лечебно-столовая минеральная; питьевая минеральная лечебная.

Разница между ними заключается в количестве и качестве содержащихся в них микроэлементов.

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