Профессор РГУ нефти и газа об альтернативной энергетике

Исполнительный вице-президент NewTech Services Holding, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, эксперт комитета по энергетике Госдумы Валерий Бессель рассказал в видеоэфире "Правды.Ру" о перспективах развития возобновляемых источников энергии и водородной энергетики.

Водородная энергетика: правда и мифы

Эксперт подробно остановился на разнице между "синей" и "зелёной" категориями водорода и объяснил, почему назрела необходимость в поисках альтернативных источников в энергетической отрасли.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"