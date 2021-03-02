Что произойдёт на разгуляй-четверток?

Культуролог Анна Ажажа о языческих традициях при праздновании Масленицы в контексте православной культуры. Как "дружат" между собой старые традиции? Что означает разгуляй-четверток, тёщины вечёрки и золовкины посиделки?

Масленица — древний славянский праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом. Одним из символов этого праздника являются блины, но до принятия христианства они были частью поминального обряда, а суббота накануне Масленицы почиталась как "родительский день" — славяне поклонялись душам усопших предков.

Отец Петра I, царь Алексей Михайлович Тишайший, требовал наказывать за кулачные бои и скоморошьи пляски, но ни царские указы, ни увещевания патриарха не совладали с народным веселием.

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