Памятник Дзержинскому - камень преткновения

По мнению президента Национального фонда "Возрождение русской усадьбы" Виссариона Алявдина, лукавят те, кто желает видеть на Лубянской площади монумент "кровавому палачу". Лучше всего воздвигнуть там памятник Александру Невскому или оставить место для дорожной развязки.

Какой памятник должен стоять на Лубянке

Лукавят, утверждает собеседник "Правды.Ру", когда говорят, что во Франции и Англии стоят памятники "кровавым деятелям" революционного лихолетья в истории этих стран. Виссарион Алявдин утверждает, что на всю Францию имеется один монумент Робеспьеру, а на всю Англию — лишь один Кромвелю. Эти данные легко можно опровергнуть, набрав соответствующие запросы в поисковике, но дело не в точном подсчёте, а в разобщении общества.

Виссарион Алявдин недоумевает, зачем вообще понадобилось проводить это голосование. С его точки зрения, мрачная фигура "русофоба" и "палача" — неприемлемый вариант для увековечивания спустя 30 лет после демонтажа памятника на волне разгулявшейся народной стихии.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"