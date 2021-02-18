Новые технологии оберегают лучше кнопочных телефонов

По мнению специалиста по международной безопасности Виктории Леграновой в России имеются вполне достойные технологии цифровой защиты от несанкционированного доступа к личным данным пользователей, но всё дело в решении депутатов, которые должны принимать соответствующие законы.

Стоит ли переходить на кнопочные телефоны?

Собеседница "Правды.Ру" раскрыла несколько способов цифровой гигиены, которые нелишне соблюдать, чтобы уберечь свои данные.

Виктория Легранова не осуждает переход на кнопочные телефоны, хотя уверена, что и они не безгрешны. Главное — кто является поставщиком софтов и приложений к этим продуктам. Будущее, убеждена специалист по международной безопасности, всё равно за новейшими технологиями. И они в нашей стране есть!

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