Эксперт посоветовал будущим пенсионерам быть предусмотрительными

По словам директора по развитию пенсионного бизнеса Инвестиционной группы "Русские Фонды" Виталия Плотникова при планировании пенсионной реформы в России скорее всего изобретали велосипед, а не попытались скопировать уже опробованные и успешно работающие в других странах системы.
Собеседник "Правды.Ру" рассказал о быстрой отставке главы Пенсионного фонда. Он не уверен, что такая спешка смены кадров положительно скажется на проведении пенсионной реформы.
Виталий Плотников отметил, что будущее покажет, на что способен новый руководитель Пенсионного фонда, но сама реформа не прошла проверку временем.
Задуманная еще в 2002 году реформа по прошествии 11 лет (в то время как на её проведение требуется гораздо больший срок) была свернута. Накопительная система приказала долго жить в 2013 году, так и не успев толком показать себя, и государство вновь вернулось к нищенской страховой пенсии.
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