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Владимир Лёвкин: Огонь, вода и медные трубы шоу-бизнеса

Правда ТВ

В гостях у "Правды.Ру" — певец, композитор, режиссёр, поэт, экс-участник группы "На-На" Владимир Лёвкин.

Огонь, вода и медные трубы шоу-бизнеса
  • Почему детство будущего певца прошло в Потсдаме?
  • Каким образом он попал в группу Бари Алибасова "На-На"?
  • Что значит покорять стадионы и быть кумиром миллионов?
  • Из-за чего певец должен был скрывать первую жену и дочку?
  • Каково узнать о своей страшной болезни и найти силы победить её?
  • Кто помог ему обрести второе дыхание?
  • Что сейчас для него в жизни самое главное?

Об этом и многом другом в эфире программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная "Правды.Ру".

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Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
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