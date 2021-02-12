Владимир Лёвкин: Огонь, вода и медные трубы шоу-бизнеса
В гостях у "Правды.Ру" — певец, композитор, режиссёр, поэт, экс-участник группы "На-На" Владимир Лёвкин.
Огонь, вода и медные трубы шоу-бизнеса
- Почему детство будущего певца прошло в Потсдаме?
- Каким образом он попал в группу Бари Алибасова "На-На"?
- Что значит покорять стадионы и быть кумиром миллионов?
- Из-за чего певец должен был скрывать первую жену и дочку?
- Каково узнать о своей страшной болезни и найти силы победить её?
- Кто помог ему обрести второе дыхание?
- Что сейчас для него в жизни самое главное?
Об этом и многом другом в эфире программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная "Правды.Ру".
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