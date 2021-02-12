Владимир Лёвкин: Огонь, вода и медные трубы шоу-бизнеса

В гостях у "Правды.Ру" — певец, композитор, режиссёр, поэт, экс-участник группы "На-На" Владимир Лёвкин.

Огонь, вода и медные трубы шоу-бизнеса

Почему детство будущего певца прошло в Потсдаме?

Каким образом он попал в группу Бари Алибасова "На-На"?

Что значит покорять стадионы и быть кумиром миллионов?

Из-за чего певец должен был скрывать первую жену и дочку?

Каково узнать о своей страшной болезни и найти силы победить её?

Кто помог ему обрести второе дыхание?

Что сейчас для него в жизни самое главное?

Об этом и многом другом в эфире программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная "Правды.Ру".

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"