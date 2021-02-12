Эксперт в банковской сфере: простой способ уберечься от мошенников

Простые, но действенные правила для всех тех, кто желает уберечь свои финансы от банковских мошенников, от независимого эксперта по информационной безопасности в банковской сфере Василия Окулесского.

Банковские мошенники

По мнению собеседника "Правды.Ру", существует множество способов украсть деньги с вашего счёта, но наиболее распространённым способом остаётся так называемая "социальная инженерия". Она заключается в том, что клиенту банка звонят с неизвестного номера в надежде на то, что он переведёт свои средства на счёт мошенников.

В отличие от технического взлома (в любом случае оставляющего следы и довольно дорогостоящего) социальная инженерия рассчитана на человеческую глупость, жадность и прочее. Кроме того, перевод денег, осуществлённый самостоятельно клиентом, как правило, банками не рассматривается как кража. Добыть доказательства в этом случае очень трудно.

Василий Окулесский рекомендует быть бдительным: не отвечать на незнакомые звонки, а самому дозвониться в банк по номеру, который указан на оборотной стороне выданной этим банком карты.

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