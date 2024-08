Уникальные характеристики российской консоли поднимут планку качества

Новая российская игровая консоль на "Эльбрус-2C3": подробности и характеристики

Telegram-канал "Бэкдор" разместил изображения брошюры новой игровой консоли из России, работающей на процессоре "Эльбрус-2C3".

Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, CC BY 4.0

На данный момент у устройства нет официального названия, но уже доступны данные о его характеристиках, внешнем виде и предварительной дате выпуска, намеченной на 2028 год.

Консоль оборудована отечественным процессором "Эльбрус-2C3" с двумя мощными ядрами шестого поколения. В аппарате предусмотрен графический ускоритель PowerVR GX6650, три видеовыхода и два слота для памяти DDR DRAM.

Из брошюры следует, что консоль поддерживает игры такие как DOOM 3, Quake 4, GTA 3, GTA: Vice City, Portal, War Thunder, CS: GO, Serious Sam, Prey и The Elder Scrolls III: Morrowind, однако список не включает современные AAA-игры.

Цена российской игровой консоли пока не объявлена.