Уникальные характеристики российской консоли поднимут планку качества

Telegram-канал "Бэкдор" разместил изображения брошюры новой игровой консоли из России, работающей на процессоре "Эльбрус-2C3".
На данный момент у устройства нет официального названия, но уже доступны данные о его характеристиках, внешнем виде и предварительной дате выпуска, намеченной на 2028 год.
Консоль оборудована отечественным процессором "Эльбрус-2C3" с двумя мощными ядрами шестого поколения. В аппарате предусмотрен графический ускоритель PowerVR GX6650, три видеовыхода и два слота для памяти DDR DRAM.
Из брошюры следует, что консоль поддерживает игры такие как DOOM 3, Quake 4, GTA 3, GTA: Vice City, Portal, War Thunder, CS: GO, Serious Sam, Prey и The Elder Scrolls III: Morrowind, однако список не включает современные AAA-игры.
Цена российской игровой консоли пока не объявлена.
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