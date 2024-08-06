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Torn Banner Studios завершает разработку Chivalry 2 и переходит в режим технического обслуживания

Torn Banner Studios завершает разработку Chivalry 2

1:31
Видеоигры

Компания Torn Banner Studios, разработчик игры Chivalry 2, объявила о завершении разработки и переходе проекта в режим технического обслуживания.

Torn Banner Studios завершает разработку Chivalry 2
Фото: Openverse by hans s, CC BY-ND 2.0

В свежем сообщении на официальном сайте игры президент и креативный директор Torn Banner Studios, Стив Пигготт, отметил, что одной из целей команды было удвоить размер Chivalry 2 после выхода, добавив новые карты, режимы, оружие и другие элементы.

После трёх лет обновлений и выпуска десяти крупных контентных обновлений, последнее из которых было выпущено в мае, команда считает, что достигла своей цели и теперь считает игру "функционально завершённой". Последние обновления включили поддержку неофициальных серверов, командный баланс на основе навыков, новую кинематографическую карту с командными целями под названием "Цитадель" и многое другое.

Теперь Torn Banner сосредоточится на "новых захватывающих многопользовательских проектах" во вселенной Chivalry, а также на готовящемся кооперативном экшен-хорроре для восьми игроков под названием No More Room in Hell 2. Несмотря на завершение активной разработки Chivalry 2, компания выразила готовность поддерживать игру в случае возникновения критических проблем в будущем. Онлайн-сервисы останутся активными, включая поддержку официальных и неофициальных серверов и матчмейкинга.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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