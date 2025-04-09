Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Пугачёва отметит 76 лет без лишних глаз: рассекречены детали тайного торжества за рубежом
Недосып — скрытый враг иммунитета: как сон влияет на ваше здоровье и даже вес
Ложные обещания Озон Банка? ФАС вмешалась и потребовала прекратить нарушения
Genesis решает судьбу G70 — и это тревожный знак для всего рынка
Я в чёрных списках: Николай Басков сделал признание о последствиях санкций
Без диет и подсчёта калорий: как разогнать метаболизм и худеть быстрее
Вторая супруга сына Кадышевой пытается лишить его родительских прав через суд
Скрытая функция мозга: что определяет правильное движение
Салат для тех, кто любит поесть: сытный, яркий и опасно вкусный

Мемфис — город, о котором вы не думали, но точно захотите посетить этой весной

3:48
Туризм

Пока одни мечтают о белоснежных пляжах, где весна обещает расслабление и свежие коктейли, National Geographic предлагает совершенно иной сценарий. Забудьте о туристических тропах и дорогих курортах — вместо этого попробуйте погрузиться в атмосферу душевного уюта, живой музыки и сытного барбекю в сердце Теннесси.

Рекламный щит "Птицы ненастоящие" в Мемфисе
Фото: commons.wikimedia.org by Andrewj0131, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рекламный щит "Птицы ненастоящие" в Мемфисе

National Geographic в этом году обошёл стороной раскрученный Нэшвилл, сделав ставку на другой, куда менее очевидный, но не менее атмосферный город. Мемфис - это блюз, барбекю и то самое южное гостеприимство, о котором слагают легенды.

В центре города по-прежнему стучит колесами старенький трамвай, напоминая, что здесь многое сохранило свою душу. Мемфис умеет быть громким, душевным и… неожиданным.

Мемфис — это дом знаменитой Бил-стрит, целой вселенной баров, блюз-клубов, дымных грилей и музыки, льющейся из каждого окна. Это родина блюза, место, где зародился рок-н-ролл, и центр кулинарных откровений, таких как "крокпот Фрито Пай” (если увидите в меню — хватайте сразу).

Нет, это не просто отсылка к хиту NSYNC, который Джастин Тимберлейк регулярно вспоминает. Дело в том, что именно в мае Мемфис превращается в фестивальную столицу Юга. С 14 по 17 мая вас ждут соревнования по приготовлению барбекю, живая музыка, фуд-корты и энергетика, от которой перехватывает дыхание. А 24 мая — забег по Великой Американской реке: выбирайте свою дистанцию — от 5 км до полумарафона.

Но стоит ли волноваться из-за криминальной статистики

Да, Мемфис регулярно попадает в рейтинги как один из самых опасных городов США — по версии U. S. News & World Report, он даже возглавляет список. Однако, важно понимать контекст: речь идёт о повседневной жизни в жилых районах, а не туристических маршрутах. Центр города и ключевые достопримечательности остаются безопасными и дружелюбными.

Город, который меняется

Сейчас Мемфис инвестирует в себя. В первую очередь — в инфраструктуру и гостеприимство. Обновляется парк Тома Ли, прямо на берегу Миссисипи: новые павильоны, сады, Навес-Уок — живописная прогулочная тропа, соединяющая центр города. И это не просто "красивое место" — это символ того, как город преображается.

Весеннее фестивальное мероприятие в этом году будет посвящено Южной Корее — культурный обмен, кухня, музыка, уличные шоу и даже корейский BBQ-фьюжн. Чувствуете запах кимчи и копченых рёбрышек?

Что попробовать и где остановиться

Забудьте про пляжные наряды. Вам понадобятся свободные футболки — после барбекю отнести себя к категории "сыт, но не переел" будет непросто. Мемфисская еда — это не просто калории, это целая философия.

Вот топ-5 заведений от Southern Living:

  • A&R Bar-B-Que

  • The Bar-B-Q Shop

  • Central BBQ

  • Charlie Vergos' Rendezvous (да, то самое место!)

  • Cozy Corner Restaurant

А где спать, когда наелся до отвала и утомился от музыки? В Мемфисе есть как классика жанра — легендарный The Peabody, так и новички:

  • Home2 Suites by Hilton (центр, открытие — май 2025)

  • Avid Hotel West Memphis (открыт в феврале 2025)

  • Aloft Memphis (открытие — конец 2024)

Уточнения

Теннесси́ /тэ, нэ/ (англ. Tennessee, американское произношение: [ˌtɛnəˈsiː] , местное: [ˈtɛnəsi]) — штат на востоке США, один из так называемых штатов Юго-Восточного Центра. Население 6 916 897 человек (16 место на 2020 год). Столица и крупнейший город — Нашвилл.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Наука и техника
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение Аудио 
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки
Садоводство, цветоводство
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки Аудио 
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер Он не лох. Поддержать медийную кампанию с ряженым китайским пленным не получилось Любовь Степушова Оптимизация или бегство? США ушли из Жешува, оставив НАТО один на один с поставками для ВСУ Дмитрий Плотников
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Алла Пугачёва отметит 76 лет без лишних глаз: рассекречены детали тайного торжества за рубежом
Недосып — скрытый враг иммунитета: как сон влияет на ваше здоровье и даже вес
Ложные обещания Озон Банка? ФАС вмешалась и потребовала прекратить нарушения
Genesis решает судьбу G70 — и это тревожный знак для всего рынка
Я в чёрных списках: Николай Басков сделал признание о последствиях санкций
Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг
Мемфис — город, о котором вы не думали, но точно захотите посетить этой весной
Без диет и подсчёта калорий: как разогнать метаболизм и худеть быстрее
Вторая супруга сына Кадышевой пытается лишить его родительских прав через суд
Салат для тех, кто любит поесть: сытный, яркий и опасно вкусный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.