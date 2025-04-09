Мемфис — город, о котором вы не думали, но точно захотите посетить этой весной

3:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока одни мечтают о белоснежных пляжах, где весна обещает расслабление и свежие коктейли, National Geographic предлагает совершенно иной сценарий. Забудьте о туристических тропах и дорогих курортах — вместо этого попробуйте погрузиться в атмосферу душевного уюта, живой музыки и сытного барбекю в сердце Теннесси.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrewj0131, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рекламный щит "Птицы ненастоящие" в Мемфисе

National Geographic в этом году обошёл стороной раскрученный Нэшвилл, сделав ставку на другой, куда менее очевидный, но не менее атмосферный город. Мемфис - это блюз, барбекю и то самое южное гостеприимство, о котором слагают легенды.

В центре города по-прежнему стучит колесами старенький трамвай, напоминая, что здесь многое сохранило свою душу. Мемфис умеет быть громким, душевным и… неожиданным.

Мемфис — это дом знаменитой Бил-стрит, целой вселенной баров, блюз-клубов, дымных грилей и музыки, льющейся из каждого окна. Это родина блюза, место, где зародился рок-н-ролл, и центр кулинарных откровений, таких как "крокпот Фрито Пай” (если увидите в меню — хватайте сразу).

Нет, это не просто отсылка к хиту NSYNC, который Джастин Тимберлейк регулярно вспоминает. Дело в том, что именно в мае Мемфис превращается в фестивальную столицу Юга. С 14 по 17 мая вас ждут соревнования по приготовлению барбекю, живая музыка, фуд-корты и энергетика, от которой перехватывает дыхание. А 24 мая — забег по Великой Американской реке: выбирайте свою дистанцию — от 5 км до полумарафона.

Но стоит ли волноваться из-за криминальной статистики

Да, Мемфис регулярно попадает в рейтинги как один из самых опасных городов США — по версии U. S. News & World Report, он даже возглавляет список. Однако, важно понимать контекст: речь идёт о повседневной жизни в жилых районах, а не туристических маршрутах. Центр города и ключевые достопримечательности остаются безопасными и дружелюбными.

Город, который меняется

Сейчас Мемфис инвестирует в себя. В первую очередь — в инфраструктуру и гостеприимство. Обновляется парк Тома Ли, прямо на берегу Миссисипи: новые павильоны, сады, Навес-Уок — живописная прогулочная тропа, соединяющая центр города. И это не просто "красивое место" — это символ того, как город преображается.

Весеннее фестивальное мероприятие в этом году будет посвящено Южной Корее — культурный обмен, кухня, музыка, уличные шоу и даже корейский BBQ-фьюжн. Чувствуете запах кимчи и копченых рёбрышек?

Что попробовать и где остановиться

Забудьте про пляжные наряды. Вам понадобятся свободные футболки — после барбекю отнести себя к категории "сыт, но не переел" будет непросто. Мемфисская еда — это не просто калории, это целая философия.

Вот топ-5 заведений от Southern Living:

A&R Bar-B-Que

The Bar-B-Q Shop

Central BBQ

Charlie Vergos' Rendezvous (да, то самое место!)

Cozy Corner Restaurant

А где спать, когда наелся до отвала и утомился от музыки? В Мемфисе есть как классика жанра — легендарный The Peabody, так и новички:

Home2 Suites by Hilton (центр, открытие — май 2025)

Avid Hotel West Memphis (открыт в феврале 2025)

Aloft Memphis (открытие — конец 2024)

Уточнения

Теннесси́ /тэ, нэ/ (англ. Tennessee, американское произношение: [ˌtɛnəˈsiː] , местное: [ˈtɛnəsi]) — штат на востоке США, один из так называемых штатов Юго-Восточного Центра. Население 6 916 897 человек (16 место на 2020 год). Столица и крупнейший город — Нашвилл.

