Я в чёрных списках: Николай Басков сделал признание о последствиях санкций

Популярный певец Николай Басков рассказал о своих проблемах, вызванных зарубежными ограничениями.
В интервью MK.RU артист признался, что из-за санкций может посещать лишь несколько стран, включая ОАЭ, Турцию, Мальдивы и ряд африканских государств.
"Весь остальной мир для меня закрыт — я в чёрных списках", — заявил Басков, объясняя, почему не планирует отпуск в ближайшее время.
Причиной ограничений стала поддержка артистом спецоперации на Украине. В 2022 году Канада первой внесла его в санкционный список, позже к ней присоединились Латвия и Австралия (2024). Власти этих стран сочли публичные высказывания певца основанием для признания его "нежелательным лицом".
Сам Басков напоминает, что он не эксперт по геополитике, а артист, чья задача — приносить людям радость.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов приехал в Москву.
Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.
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