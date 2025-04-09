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Я в чёрных списках: Николай Басков сделал признание о последствиях санкций

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярный певец Николай Басков рассказал о своих проблемах, вызванных зарубежными ограничениями.

Николай Басков
Фото: youtube.com by канал Николай Басков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Басков

В интервью MK.RU артист признался, что из-за санкций может посещать лишь несколько стран, включая ОАЭ, Турцию, Мальдивы и ряд африканских государств.

"Весь остальной мир для меня закрыт — я в чёрных списках", — заявил Басков, объясняя, почему не планирует отпуск в ближайшее время.

Причиной ограничений стала поддержка артистом спецоперации на Украине. В 2022 году Канада первой внесла его в санкционный список, позже к ней присоединились Латвия и Австралия (2024). Власти этих стран сочли публичные высказывания певца основанием для признания его "нежелательным лицом".

Сам Басков напоминает, что он не эксперт по геополитике, а артист, чья задача — приносить людям радость.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов приехал в Москву.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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