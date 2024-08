Новые хиты и неожиданные сюрпризы: что добавят в Xbox Game Pass в августе?

В августе в Xbox Game Pass появится "Expeditions: A MudRunner Game"

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Инсайдер под ником eXtas1s сообщил, что в августе 2024 года в подписочный сервис Xbox Game Pass добавят симулятор "Expeditions: A MudRunner Game" от разработчиков SnowRunner.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

Хотя блогер не называет точную дату появления игры в каталоге, он уверен, что она станет доступной в ближайшее время.

В этой игре геймеры отправляются в научные экспедиции и исследуют неизведанные территории в поисках ценностей. Игроки смогут нанимать новых членов команды для создания лагеря, кастомизировать транспортные средства и применять различные технологии для выполнения миссий. Игра была выпущена студией Saber Interactive в марте 2024 года на платформах PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. В Steam у игры "смешанные" отзывы от пользователей.

Кроме "Expeditions: A MudRunner Game", в августовском обновлении каталога Xbox Game Pass, по информации eXtas1s, появятся такие игры, как "SOPA: Tale of the Stolen Potato", "Creatures of Ava", "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy", "Atlas Fallen" и "Core Keeper".