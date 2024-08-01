Какие игры появятся в Game Pass: узнайте быстрее остальных

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Инсайдер назвал игры, которые появятся в подписке Game Pass в следующем месяце

2:10
Видеоигры

Инсайдер extas1s недавно опубликовал информацию о новых играх для Game Pass на август. Большинство названий уже были известны, но теперь стали известны и даты их выхода. Так, ролевой экшен Atlas Fallen от Deck13 появится на Game Pass 13 августа, всего через неделю после обновления Reign of Sand, которое должно существенно улучшить игру.

Инсайдер назвал игры, которые появятся в подписке Game Pass в следующем месяце
Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

По слухам, Crash N. Sane Trilogy от Activision Blizzard также станет доступной на Game Pass. По данным extas1s, ремастированная коллекция любимой платформенной франшизы выйдет на сервисе подписки 8 августа, в четверг.

Всего через пять дней после этого, подписчики Game Pass смогут сыграть в Mafia Definitive Edition, ремейк классической игры с открытым миром. Компания 2K подтвердила эту информацию, так что теперь это дополнение официально.

Это самые значимые новинки августа, но на подходе еще больше игр. Волна начнется 6 августа с инди-игры SOPA — Tale of the Stolen Potato, приключение которой разворачивается в Южной Америке. На следующий день станет доступна Creatures of Ava, игра о спасении существ, где игроки будут решать экологические проблемы на чужой планете и спасать местных обитателей от инфекции под названием "увядание".

Согласно утечке, 15 августа на Game Pass появится Wargroove 2, сиквел популярной пошаговой тактики от Chucklefish, выпущенной в октябре 2023 года. А во вторник, 27 августа, на сервисе подписки выйдет Core Keeper от Pugstorm.

Ранее extas1s сообщал, что Spyro Reignited Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1+2 также скоро появятся на Game Pass. Кроме того, в будущем на PC Game Pass может быть добавлен Grand Theft Auto V. Самым крупным недавним дополнением стал запуск Call of Duty: Modern Warfare.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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