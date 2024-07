Новый драйвер AMD: узнайте, как улучшить fps в ваших играх на 16%

Новый AMD Radeon Software Adrenalin 24.7.1 поддерживает Zenless Zone Zero

Новое ПО AMD Radeon Software Adrenalin 24.7.1 WHQL включает поддержку игр Zenless Zone Zero и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess с повышением производительности до 16% при разрешении 4K. Расширена поддержка HYPR-Tune для новых игр, а также введена технология AMD Radeon Anti-Lag 2 для Dota 2, уменьшающая задержку ввода и улучшая отзывчивость.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

Исправлены проблемы с плавностью игр, искажением текстур в TEKKEN 8, сбоями системы в Marvel's Guardians of the Galaxy и другие. Известные проблемы: низкая производительность в Battlefield 2042 и десинхронизация аудио и видео при записи с AV1.

В игре Kunitsu-Gami: Path of the Goddess достигнуто значительное увеличение производительности при разрешении 4K на различных видеокартах:

До 16% прироста производительности на Radeon RX 7900 XTX по сравнению с предыдущей версией драйвера 24.6.1.

До 12% прироста производительности на Radeon RX 7800XT.

До 12% прироста производительности на Radeon RX 7600XT.

Расширенная поддержка HYPR-Tune теперь включает следующие игры:

Gray Zone Warfare

Lords of the Fallen

RoboCop: Rogue City

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Технология AMD HYPR-RX обеспечивает плавность и производительность через сочетание Anti-Lag, Boost и FSR, а HYPR-Tune автоматически оптимизирует параметры игр для лучшего баланса между качеством и производительностью. Эти технологии делают игры на видеокартах AMD более отзывчивыми, плавными и визуально привлекательными.

Поддержка AMD Radeon Anti-Lag 2 для Dota 2 улучшает отзывчивость игр, вводя возможность оптимального управления кадрами для снижения задержки ввода на графических картах с архитектурой AMD RDNA.

Основные возможности включают:

Внутриигровую опцию для отображения системной задержки.

Активировать монитор задержки можно с помощью горячей клавиши ALT+SHIFT+L.

Переключение между различными режимами отображения задержки: без метрик, только FPS, FPS и задержка (в мс), FPS и задержка (в мс и кадрах), FPS и задержка (в мс и кадрах) с легендой.

Для сравнения разницы между Anti-Lag 2 Вкл и Выкл можно удерживать правую клавишу CTRL.

Anti-Lag 2 поддерживает Dota 2 при использовании API DirectX 11.

Исправленные проблемы и улучшения:

Улучшена плавность игры при включении AMD Radeon Anti-Lag и AMD FidelityFX Super Resolution 3.

Улучшена плавность игры в Fortnite с использованием DirectX 12.

Исправлено искажение текстур в TEKKEN 8 при включенном Ray Tracing или Upscale.

Исправлено искажение в Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition с включенным Radeon Boost.

Исправлены случайные сбои системы и искажения в Marvel's Guardians of the Galaxy при включенном Ray Tracing.

Исправлено отключение Virtual Super Resolution или Display Color Enhancements после обновления драйвера.

Исправлена невозможность изменить формат пикселей дисплея при использовании некоторых языков Windows.

Исправлено случайное черное искажение на 3D моделях в приложениях Origin или OriginPro.

Исправлено черное искажение при перемотке видео в PotPlayer.

Известные проблемы:

Низкая производительность или чрезмерная задержка могут наблюдаться в Battlefield 2042 на видеокартах серии Radeon RX 6000 и 7000. Исправление планируется в версии 24.8.1.

Аудио и видео могут временами становиться несинхронизированными при записи с использованием кодека AV1 в AMD Software: Adrenalin Edition. Исправление планируется в версии 24.9.1.