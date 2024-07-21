Новый драйвер AMD: узнайте, как улучшить fps в ваших играх на 16%

Новое ПО AMD Radeon Software Adrenalin 24.7.1 WHQL включает поддержку игр Zenless Zone Zero и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess с повышением производительности до 16% при разрешении 4K. Расширена поддержка HYPR-Tune для новых игр, а также введена технология AMD Radeon Anti-Lag 2 для Dota 2, уменьшающая задержку ввода и улучшая отзывчивость.
Исправлены проблемы с плавностью игр, искажением текстур в TEKKEN 8, сбоями системы в Marvel's Guardians of the Galaxy и другие. Известные проблемы: низкая производительность в Battlefield 2042 и десинхронизация аудио и видео при записи с AV1.
В игре Kunitsu-Gami: Path of the Goddess достигнуто значительное увеличение производительности при разрешении 4K на различных видеокартах:
Расширенная поддержка HYPR-Tune теперь включает следующие игры:
Технология AMD HYPR-RX обеспечивает плавность и производительность через сочетание Anti-Lag, Boost и FSR, а HYPR-Tune автоматически оптимизирует параметры игр для лучшего баланса между качеством и производительностью. Эти технологии делают игры на видеокартах AMD более отзывчивыми, плавными и визуально привлекательными.
Поддержка AMD Radeon Anti-Lag 2 для Dota 2 улучшает отзывчивость игр, вводя возможность оптимального управления кадрами для снижения задержки ввода на графических картах с архитектурой AMD RDNA.
Основные возможности включают:
Исправленные проблемы и улучшения:
Известные проблемы:
Низкая производительность или чрезмерная задержка могут наблюдаться в Battlefield 2042 на видеокартах серии Radeon RX 6000 и 7000. Исправление планируется в версии 24.8.1.
Аудио и видео могут временами становиться несинхронизированными при записи с использованием кодека AV1 в AMD Software: Adrenalin Edition. Исправление планируется в версии 24.9.1.
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