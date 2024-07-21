Новый драйвер AMD: узнайте, как улучшить fps в ваших играх на 16%

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Новый AMD Radeon Software Adrenalin 24.7.1 поддерживает Zenless Zone Zero

Видеоигры

Новое ПО AMD Radeon Software Adrenalin 24.7.1 WHQL включает поддержку игр Zenless Zone Zero и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess с повышением производительности до 16% при разрешении 4K. Расширена поддержка HYPR-Tune для новых игр, а также введена технология AMD Radeon Anti-Lag 2 для Dota 2, уменьшающая задержку ввода и улучшая отзывчивость.

Новый AMD Radeon Software Adrenalin 24.7.1 поддерживает Zenless Zone Zero
Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

Исправлены проблемы с плавностью игр, искажением текстур в TEKKEN 8, сбоями системы в Marvel's Guardians of the Galaxy и другие. Известные проблемы: низкая производительность в Battlefield 2042 и десинхронизация аудио и видео при записи с AV1.

В игре Kunitsu-Gami: Path of the Goddess достигнуто значительное увеличение производительности при разрешении 4K на различных видеокартах:

  • До 16% прироста производительности на Radeon RX 7900 XTX по сравнению с предыдущей версией драйвера 24.6.1.
  • До 12% прироста производительности на Radeon RX 7800XT.
  • До 12% прироста производительности на Radeon RX 7600XT.

Расширенная поддержка HYPR-Tune теперь включает следующие игры:

  • Gray Zone Warfare
  • Lords of the Fallen
  • RoboCop: Rogue City
  • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Технология AMD HYPR-RX обеспечивает плавность и производительность через сочетание Anti-Lag, Boost и FSR, а HYPR-Tune автоматически оптимизирует параметры игр для лучшего баланса между качеством и производительностью. Эти технологии делают игры на видеокартах AMD более отзывчивыми, плавными и визуально привлекательными.

Поддержка AMD Radeon Anti-Lag 2 для Dota 2 улучшает отзывчивость игр, вводя возможность оптимального управления кадрами для снижения задержки ввода на графических картах с архитектурой AMD RDNA.

Основные возможности включают:

  • Внутриигровую опцию для отображения системной задержки.
  • Активировать монитор задержки можно с помощью горячей клавиши ALT+SHIFT+L.
  • Переключение между различными режимами отображения задержки: без метрик, только FPS, FPS и задержка (в мс), FPS и задержка (в мс и кадрах), FPS и задержка (в мс и кадрах) с легендой.
  • Для сравнения разницы между Anti-Lag 2 Вкл и Выкл можно удерживать правую клавишу CTRL.
  • Anti-Lag 2 поддерживает Dota 2 при использовании API DirectX 11.

Исправленные проблемы и улучшения:

  • Улучшена плавность игры при включении AMD Radeon Anti-Lag и AMD FidelityFX Super Resolution 3.
  • Улучшена плавность игры в Fortnite с использованием DirectX 12.
  • Исправлено искажение текстур в TEKKEN 8 при включенном Ray Tracing или Upscale.
  • Исправлено искажение в Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition с включенным Radeon Boost.
  • Исправлены случайные сбои системы и искажения в Marvel's Guardians of the Galaxy при включенном Ray Tracing.
  • Исправлено отключение Virtual Super Resolution или Display Color Enhancements после обновления драйвера.
  • Исправлена невозможность изменить формат пикселей дисплея при использовании некоторых языков Windows.
  • Исправлено случайное черное искажение на 3D моделях в приложениях Origin или OriginPro.
  • Исправлено черное искажение при перемотке видео в PotPlayer.

Известные проблемы:

Низкая производительность или чрезмерная задержка могут наблюдаться в Battlefield 2042 на видеокартах серии Radeon RX 6000 и 7000. Исправление планируется в версии 24.8.1.
Аудио и видео могут временами становиться несинхронизированными при записи с использованием кодека AV1 в AMD Software: Adrenalin Edition. Исправление планируется в версии 24.9.1.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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