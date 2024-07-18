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Dave the Diver появится в Xbox Game Pass уже в этом месяце

По слухам, Dave the Diver совсем скоро выйдет на консолях

2:05
Видеоигры

По последним слухам, игра Dave the Diver, фокусирующаяся на исследовании моря, может скоро появиться на консолях Xbox и сразу в Game Pass. Это будет значительный месяц для подписчиков Game Pass, так как ожидаются несколько релизов первого дня, включая выдающуюся Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Dungeons of Hinterberg и Flintlock Siege of Dawn.

По слухам, Dave the Diver совсем скоро выйдет на консолях
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Кроме того, сообщается, что игроки Game Pass получат первую волну игр от Activision Blizzard King. Этот пакет включает такие знаковые игры, как недавно выпущенный Call of Duty Modern Warfare 3, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy и, возможно, другие в ближайшее время.

Но это еще не все, так как некоторые источники в Xbox сообщают о возможном крупном релизе для Game Pass. Известный инсайдер Nate the Hate предполагает на форуме ResetEra, что это будет игра с значительным потенциалом, ранее не выпускавшаяся на Xbox и доступная сразу в Game Pass на консолях.

Также стоит отметить, что инсайдер Xbox extas1s утверждает, что речь может идти о Dave the Diver, игре, заслужившей признание критиков и награды в прошлом году, таких как BAFTA и Best Indie Game на The Game Awards.

На данный момент нет официального подтверждения о том, что Dave the Diver точно выйдет в Game Pass, однако если эти слухи верны, ожидается, что новости будут объявлены в ближайшее время, возможно, даже до конца текущего месяца, как утверждают источники. Microsoft рекомендует игрокам ожидать дополнительных объявлений о Game Pass в ближайшие недели.

Dave the Diver в настоящее время доступна на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch, но не на Xbox. Недавно она также стала доступна по подписке PlayStation Plus, что делает её появление в Game Pass на Xbox более вероятным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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