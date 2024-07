На что способен HP Victus в современных играх

Как показывает себя HP Victus в современных играх: детальный обзор

На YouTube-канале PC Support & Gaming Test проверили производительность ноутбука HP Victus в разрешении 1080p в современных играх.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadermonk is licensed under Commons, the free media repository

В игре Hogwarts Legacy при средних настройках, с отключенными RT и DLSS, средняя производительность составила 49 к/с.

Ghost of Tsushima на очень низких настройках и без DLSS выдавала в среднем 45 к/с.

Valorant на высоких настройках показала в среднем 226 к/с.

The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen при высоких настройках, с отключенными Anti Aliasing, Screen Space Reflections и Hairworks, а также без DLSS, имела среднюю производительность 55 к/с.

Horizon Forbidden West на очень низких настройках и с включенным DLSS Quality показывала в среднем 37 к/с.

В Counter-Strike 2 на очень высоких настройках, с MSAA 4X и отключенным FSR, средняя производительность составила 79 к/с.

Red Dead Redemption 2 при высоких настройках и без DLSS обеспечила среднюю частоту кадров в 47 к/с.

God of War на оригинальных настройках графики и без DLSS выдавала в среднем 49 к/с.

Forza Horizon 5 при средних настройках, с отключенными RT и DLSS, достигала в среднем 81 к/с.

Call of Duty: Warzone 3 на низких настройках графики, без RT и DLSS, показывала в среднем 67 к/с.

Assassin's Creed Mirage на средних настройках и без DLSS обеспечивала в среднем 50 к/с.

Fortnite при средних настройках, с отключенными RT и DLSS, достигала в среднем 90 к/с.

Grand Theft Auto V на ультра-настройках имела среднюю частоту кадров 77 к/с.

Cyberpunk 2077 на низких настройках, с отключенными RT и DLSS, показывала в среднем 50 к/с.

The Last of Us Part 1 при низких настройках графики и с включенным DLSS Quality показывала в среднем 43 к/с.

Alan Wake 2 на низких настройках, без RT и DLSS, выдавала в среднем 31 к/с.

Вывод:

В среднем, от HP Victus можно ожидать производительность около 67 к/с в играх.

Характеристики ноутбука HP Victus 15-fa1099TX:

Процессор: Intel Core i5 12th Gen 12450H (P-Cores: 4, E-Cores: 4)

Оперативная память: 16GB DDR4 3200 MHz Dual Channel

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 (TGP: 50W)

Накопитель: 512GB M.2 NVMe SSD

Дисплей: 15.6 дюймов, 1920x1080, Full HD, 144 Hz

Операционная система: Windows 11