Потрясающие результаты! GTX 1050 в современных играх: правда или миф

Результаты тестов GTX 1050: частота кадров в популярных играх

3:16 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На YouTube-канале GameGangsta провели тестирование, чтобы выяснить среднюю частоту кадров в современных играх при разрешениях 1080p и 720p на видеокарте GTX 1050 с 2 ГБ видеопамяти.

Фото: wikimapia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

В Counter Strike 2 на низких настройках и с использованием FSR Balanced средняя частота кадров составила 130 к/с.

Spider-Man Remastered запускалась на настройках графики Very Low и с FSR Quality, обеспечивая средний FPS в 36 к/с.

The Last of Us Part I была протестирована на низких настройках с FSR Performance, где средняя частота кадров достигала 29 к/с.

В Assassin's Creed Valhalla с низкими графическими настройками средняя частота кадров составила 35 к/с.

Alan Wake II была запущена в разрешении 720p на низких настройках и с FSR Ultra Performance, показывая среднюю частоту кадров в 13 к/с.

Вывод: в среднем, GTX 1050 обеспечивала 42 к/с во всех протестированных играх, большинство из которых запускались в разрешении 1080p.

Напомним, GeForce GTX 1050 2 ГБ впервые вышла в продажу осенью 2016 года и уже тогда считалась одной из самых слабых игровых видеокарт. Производство этой модели прекратилось в 2020 году, но возобновилось в 2021 году из-за майнингового бума и дефицита видеокарт.

К лету 2024 года эту видеокарту можно найти только на вторичном рынке, где её средняя цена составляет около 3500 рублей за 2 ГБ и 4000-5000 рублей за модификацию с 4 ГБ.

Конфигурация тестовой игровой системы:

Процессор: Intel Core i5-13400F 3.30GHz 30MB 1700p 10nm

Материнская плата: Asus TUF GAMING B660M-E D4 Intel LGA1700 DDR4

Оперативная память: Adata XPG Spectrix D41 TUF RGB 8x2 GB DDR4 3200 MHz

Видеокарта: ASUS GTX 1050 STRIX GAMING OC GDDR5 2GB 128Bit DX12

SSD: WD 500GB Blue SN570 Gen3x4 M.2 2280 SSD

HDD: 6TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM

Корпус: Asus TUF Gaming GT301 Tempered Glass RGB USB 3.2 ATX

Блок питания: Asus TUF GAMING 650B 650 W Power Supply

Операционная система: Windows 10 Pro

Монитор: GameBooster GB-2461CF 24″ 144Hz 1ms