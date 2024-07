Выживание в постапокалипсисе: новая игра Once Human от NetEase успешно запущена и вошла в топ-10 Steam

Видеоигры

Once Human — новая игра на выживание от NetEase, уже завоевавшая популярность и вошедшая в топ-10 Steam. Доступная для скачивания на ПК через Steam и Epic Games Store, она привлекла внимание с момента анонса на PC Gaming Show 2023. Once Human быстро завоевала популярность, став пятой по рейтингу в Steam и самой скачиваемой демоверсией на фестивале Steam Next Fest.

Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0

Сейчас в Once Human одновременно играют более 131 тысячи пользователей, и хотя говорить о её долгосрочном успехе пока рано, уже сейчас игра демонстрирует большой интерес.

Сюжет разворачивается вокруг загадочной инопланетной субстанции — Звездной пыли, которая преобразила Землю в мрачное место. Игроки берут на себя роль металюдей, способных противостоять заражению. Однако следует быть осторожными, ведь загрязненная пища и вода могут снизить ваше здравомыслие, что в свою очередь влияет на максимальное здоровье.

На старте в игре представлены пять регионов и фракций, а также более пятидесяти типов девиантов, разбросанных по ста цитаделям. Игроки, участвовавшие в тестовых турнирах, смогут продолжить сюжет в новом регионе "Черное сердце", где их ждут новые враги и загадки, а также множество побочных квестов.

Создание убежища — ключевая механика, позволяющая игрокам строить дома в дикой природе, защищая свои ресурсы. Игра поддерживает до 4000 игроков на сервере, что открывает возможности для альянсов и PvP-сражений.

В честь релиза все, кто прошел предварительную регистрацию, получат эксклюзивные предметы. Новички также могут заработать подарки за выполнение заданий и приглашение друзей.