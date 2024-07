Игра в танки — измена родине. Как видеоигры помогают собирать средства для ВСУ

Российские власти блокируют игры и стримы, собирающие на Украинскую Армию

5:35 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Каждый эфир — тысячи гривен. Сбор средств для ВСУ вышел за рамки специализированных сайтов и проник в мир гейминга. Армию поддерживают, покупая "особые наборы" в популярных онлайн-играх или делая пожертвования стримерам. О том, как в России пытаются закрыть этот финансовый канал и к чему могут привести донаты, — в материале РИА Новости.

Фото: wikipedia by Hellcat2020, CC BY-SA 4.0

Танк для Украины

18 октября разработчик компьютерных игр Wargaming анонсировал появление в World of Tanks, одной из самых популярных игр на постсоветском пространстве, специальных наборов танков. Покупая их, игроки автоматически направляют средства на приобретение специализированных машин скорой помощи для Украины. Аналогичные опции появились и в других проектах Wargaming: World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.

Все средства поступают на платформу UNITED24, запущенную президентом Украины Владимиром Зеленским летом 2022 года. Эта организация позиционирует себя как благотворительное сообщество, цель которого — "приблизить победу". За время работы ресурс собрал почти 500 миллионов долларов, которые распределяются между различными госструктурами, включая Министерство обороны. Платформа также поддерживает ударные подразделения БПЛА Украины.

Пожизненное за набор

Заместитель председателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что "танки" в ближайшее время могут быть запрещены в России как ресурс, связанный с финансированием украинской армии. Однако разработчик World of Tanks, кипрская компания Wargaming, уже прекратил работу в России, и критика обрушилась на российскую версию игры "Мир танков".

"Wargaming долгое время сотрудничала с российской студией Lesta Games, а в прошлом году ушла из страны, — объясняет независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. — В итоге бизнес разделился на два независимых продукта: World of Tanks осталась за границей, а 'Мир танков' полностью сосредоточен на России и работает на российских серверах".

Большинство пользователей перенесли свои аккаунты на российские серверы, и в международной версии игры осталось меньше всего игроков.

Юристы предостерегают от необдуманных покупок. По их словам, приобретение нового набора в онлайн-игре может привести к уголовному преследованию.

"Правоохранительные органы могут расценивать это как сбор средств для оказания медицинской помощи противнику", — говорит адвокат Дмитрий Джулай.

Теоретически покупателя могут обвинить в государственной измене, за что грозит пожизненное лишение свободы.

Организатор за границей

В игровом сообществе много подростков, которых легко вовлечь в незаконную деятельность.

"Нам поступает много сообщений от молодых людей, чаще всего жалуются на стриминговые платформы или онлайн-игры, — рассказывает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. — Мы обращаемся в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности организаторов, но пока возникают сложности. Закон не регулирует такую деятельность, а те, кто собирает средства, часто находятся за границей".

На Twitch стримеры призывают зрителей отправлять деньги на тепловизоры, внедорожники и дроны для украинской армии. Ссылки на банковские карты или криптокошельки размещаются в Telegram-каналах.

"Сегодня передали десять тепловизоров в 8-й отдельный полк Сил специальных операций Украины", — сообщает один из каналов.

Подтверждая назначение средств, многие публикуют видеоролики от ВСУ, на которых видно, как закупленный дрон сбрасывает снаряд на российские позиции.

Ускоренный запрет

Правила платформ разрешают такие сборы, и недавно у авторов контента появилась возможность оформить это как благотворительность. Теперь, чтобы перевести деньги ВСУ, достаточно просто подписаться на канал автора. По такому принципу стримеры собирают деньги для организации United Help Ukraine, зарегистрированной в США в 2014 году. Чуть меньше половины средств идет на финансирование Вооруженных сил Украины, Сил территориальной обороны, Национальной гвардии, правоохранительных органов и добровольческих формирований. С 2014 года на снаряжение, тактические аптечки, дроны, радиоприемники, генераторы, устройства спутниковой связи и внедорожники собрано более 20 миллионов долларов.

По действующему законодательству требуется минимум месяц, чтобы закрыть доступ из России к таким ресурсам. Однако в середине октября Госдума приняла документ, ускоряющий процесс: Генпрокуратура сможет в досудебном порядке обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать ресурс. Депутаты считают, что это поможет оградить молодежь от подобных платформ, но эксперты отмечают, что число таких площадок продолжает расти, и выйти непосредственно на "сборщиков" денег практически невозможно.