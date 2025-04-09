Блестят как новые: пасхальный лайфхак для ложек, вилок и даже ножей

Перед праздниками хочется, чтобы всё в доме выглядело безупречно — особенно пасхальный стол. Мы украшаем, убираем, придумываем меню, а вот о столовых приборах часто забываем. А зря! Ведь даже самые красивые блюда теряют эффект, если ложки и вилки выглядят потускневшими.
Оказывается, вернуть блеск можно быстро, просто и практически бесплатно.
Серебро и нержавейка со временем тускнеют, покрываются налётом и пятнами. Но есть один проверенный способ: кипячение с уксусом.
Уксус действует как мягкий растворитель — он убирает налёт, окислы и пятна. А нагрев усиливает действие: загрязнения отходят легче, даже из мелких углублений.
Почти всем. Этот метод подходит как для нержавеющей стали, так и для посеребрённых приборов. Главное — не используйте его для хрупких или позолоченных предметов.
Этот простой трюк знают наши мамы и бабушки, и он до сих пор не теряет актуальности. Всего 15 минут — и приборы выглядят, как будто вы только что купили их в магазине. А ведь вы потратили копейки!
Столо́вый прибо́р - изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.
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Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.