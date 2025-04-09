Блестят как новые: пасхальный лайфхак для ложек, вилок и даже ножей

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед праздниками хочется, чтобы всё в доме выглядело безупречно — особенно пасхальный стол. Мы украшаем, убираем, придумываем меню, а вот о столовых приборах часто забываем. А зря! Ведь даже самые красивые блюда теряют эффект, если ложки и вилки выглядят потускневшими.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain столовые приборы

Оказывается, вернуть блеск можно быстро, просто и практически бесплатно.

Лайфхак от бабушки: способ работает до сих пор

Серебро и нержавейка со временем тускнеют, покрываются налётом и пятнами. Но есть один проверенный способ: кипячение с уксусом.

Что делать

В большую кастрюлю налейте 1 литр воды.

Добавьте 9 столовых ложек уксуса.

Положите в неё столовые приборы.

Доведите до кипения и оставьте на 15 минут кипятиться.

Осторожно достаньте приборы и промойте под проточной водой.

Выложите на мягкое полотенце и дайте им полностью высохнуть.

Протрите микрофиброй — и наслаждайтесь блеском.

Почему это работает

Уксус действует как мягкий растворитель — он убирает налёт, окислы и пятна. А нагрев усиливает действие: загрязнения отходят легче, даже из мелких углублений.

Кому подойдёт

Почти всем. Этот метод подходит как для нержавеющей стали, так и для посеребрённых приборов. Главное — не используйте его для хрупких или позолоченных предметов.

Этот простой трюк знают наши мамы и бабушки, и он до сих пор не теряет актуальности. Всего 15 минут — и приборы выглядят, как будто вы только что купили их в магазине. А ведь вы потратили копейки!

Уточнения

Столо́вый прибо́р - изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.



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