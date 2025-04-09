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Грузовик из СССР — как символ надёжности и простоты

1:33
Авто

Советские грузовики — это не просто машины. Это настоящие трудяги, пахавшие в снег, грязь, пустыню и тайгу.

Грузовик ГАЗ в Днепропетровске
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Грузовик ГАЗ в Днепропетровске

Без лишней электроники, без капризов — только двигатель, железо и воля ехать. В СССР их уважали не за скорость, а за то, что не подводили.

Простота — ключ к надёжности

Минимум лишнего. Всё понятно с первого взгляда: кабина, рама, мотор — никаких чудес.

  • Ремонтопригодность. Почти всё чинилось "на коленке" — в поле, в лесу, на трассе.
  • Запчасти везде. Болт от ЗИЛа мог подойти к ГАЗу, а кто не возил с собой проволоку и молоток?

Легенды на колёсах

  • ЗИЛ-130 — ярко-синий красавец, грозный и выносливый
  • ГАЗ-53 — универсал для села, стройки, леса
  • КрАЗ-255 — монстр бездорожья: возил ракеты, танки и лес
  • МАЗ-500 — дальнобойный труженик, чьё рычание узнавали за версту
  • Урал-375 — вездеход, которому всё было по плечу.

Грузовики СССР ценились не за комфорт, а за рабочий характер. Они могли не мыться годами, но всегда ехали туда, где надо было.

Советский грузовик — как дед: молчаливый, крепкий, без понтов. Работал, пока колёса крутились. Сегодня они всё ещё живут — в сёлах, на стройках, у коллекционеров. Потому что сделаны не на продажу, а на совесть.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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