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Боль в суставах при движении: простой симптом, за которым скрывается опасность

1:47
Здоровье

Мучает боль в суставах и стало трудно двигаться? Не стоит списывать это на возраст. Эти симптомы могут говорить о начале остеоартроза — заболевания, которое, как отмечают врачи, чаще встречается у женщин после 60 лет.

Хруст в колене
Фото: scientificanimations.com by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хруст в колене

Что такое остеоартроз

Остеоартроз или артроз — это заболевание, которое характеризуется постепенным разрушением хрящевой ткани сустава на фоне воспаления. Без правильной терапии патологический процесс может распространиться на окружающие структуры сустава: мышцы, связки, капсулу сустава сообщает URA.RU.

Почему возникает остеоартроз

Есть несколько факторов риска, которые существенно увеличивают шансы заболеть:

  • Генетическая предрасположенность
  • Женский пол
  • Пожилой возраст
  • Повышенные нагрузки на суставы, особенно у спортсменов, поднимающих тяжести

Как распознать болезнь на ранней стадии

К симптомам остеоартроза относятся боль в суставе при движении, которая проходит в покое, утренняя скованность продолжительностью до 30 минут, ограничение объема движений, хруст при движении, а также увеличение сустава из-за костных разрастаний и воспалительных процессов.

Чаще всего болезнь поражает:

  • Тазобедренные суставы
  • Колени
  • Голеностопы
  • Позвоночник
  • Кисти рук

Что делать при первых симптомах

При первых признаках заболевания не стоит откладывать визит к врачу. Специалисты советуют обращаться к травматологу-ортопеду сразу, как только появилась боль или скованность в движениях. Раннее лечение значительно увеличивает шансы сохранить суставы здоровыми и замедлить развитие болезни.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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