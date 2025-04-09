Боль в суставах при движении: простой симптом, за которым скрывается опасность

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мучает боль в суставах и стало трудно двигаться? Не стоит списывать это на возраст. Эти симптомы могут говорить о начале остеоартроза — заболевания, которое, как отмечают врачи, чаще встречается у женщин после 60 лет.

Фото: scientificanimations.com by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хруст в колене

Что такое остеоартроз

Остеоартроз или артроз — это заболевание, которое характеризуется постепенным разрушением хрящевой ткани сустава на фоне воспаления. Без правильной терапии патологический процесс может распространиться на окружающие структуры сустава: мышцы, связки, капсулу сустава сообщает URA.RU.

Почему возникает остеоартроз

Есть несколько факторов риска, которые существенно увеличивают шансы заболеть:

Генетическая предрасположенность

Женский пол

Пожилой возраст

Повышенные нагрузки на суставы, особенно у спортсменов, поднимающих тяжести

Как распознать болезнь на ранней стадии

К симптомам остеоартроза относятся боль в суставе при движении, которая проходит в покое, утренняя скованность продолжительностью до 30 минут, ограничение объема движений, хруст при движении, а также увеличение сустава из-за костных разрастаний и воспалительных процессов.

Чаще всего болезнь поражает:

Тазобедренные суставы

Колени

Голеностопы

Позвоночник

Кисти рук

Что делать при первых симптомах

При первых признаках заболевания не стоит откладывать визит к врачу. Специалисты советуют обращаться к травматологу-ортопеду сразу, как только появилась боль или скованность в движениях. Раннее лечение значительно увеличивает шансы сохранить суставы здоровыми и замедлить развитие болезни.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

